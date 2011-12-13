〔表格〕12月10日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.1%--ICSC/高盛

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月13日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,12月10日止当周美国连锁店销售较前周减少0.1%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
12月10日 514.4 2.9 -0.1
12月 3日 514.7 3.8 -2.3
11月26日 526.8 4.0 1.7
11月19日 517.8 2.8 -0.9 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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