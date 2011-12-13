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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 21:17 BJT

〔欧洲金融〕ECB的职责所在令其不能实施量化宽松--ECB管委马库赫

路透布拉迪斯拉发12月13日电---欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周二表示:

* 欧洲央行无法在不改变自身职责的情况下大规模购债或实施美联储式的量化宽松措施

* 欧元区国家债信评级可能被下调,这对欧洲央行来说称不上灾难

* 即便是国家债信评级被下调,欧洲央行也能采取必要措施确保银行体系正常运转.(完)

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