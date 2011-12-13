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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 21:30 BJT

〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差升至逾一个月高位,受肯尼亚需求支撑

路透新加坡12月13日电--周二亚洲汽油裂解价差升至逾一个月高位,因有来自肯尼亚需求的支撑.

汽油裂解价差上涨0.11美元报3.48美元升水,较上周上涨2.22美元.

交易消息人士表示,来自肯尼亚的最新需求,以及台塑制造汽油的装置维修,当前维持需求稳定.

肯尼亚当前求购2.5万吨汽油,1月23-24日交付.此次标购将於12月15日结束,招标有效期直至12月16日.11月该国已经买入同样船期的4.1万吨船货.

行业消息人士表示,韩国湖南石油化学买入三批船货,2月下半月交付,价格为每吨升水约6美元.

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格扬升1.50美元,至每吨906.50美元.

1月上半月裂解价差攀升3.83美元,报每吨99.73美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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