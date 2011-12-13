〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差升至逾一个月高位,受肯尼亚需求支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月13日电--周二亚洲汽油裂解价差升至逾一个月高位,因有来自肯尼亚需求的支撑.
汽油裂解价差上涨0.11美元报3.48美元升水,较上周上涨2.22美元.
交易消息人士表示,来自肯尼亚的最新需求,以及台塑制造汽油的装置维修,当前维持需求稳定.
肯尼亚当前求购2.5万吨汽油,1月23-24日交付.此次标购将於12月15日结束,招标有效期直至12月16日.11月该国已经买入同样船期的4.1万吨船货.
行业消息人士表示,韩国湖南石油化学买入三批船货,2月下半月交付,价格为每吨升水约6美元.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格扬升1.50美元,至每吨906.50美元.
1月上半月裂解价差攀升3.83美元,报每吨99.73美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。