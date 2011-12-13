〔日本个股〕奥林巴斯前CEO称有两位大股东支持,有机会赢得公司控制权

路透东京12月13日电---奥林巴斯(7733.T)前执行长Michael Woodford周二表示,他获得两位大股东的支持,有机会赢得公司的控制权.

他又称,认为可以避免股东投票代理争夺战.

Woodford在东京羽田机场入境口告诉记者,他将挑选的接替现任管理层的董事多数会是日本人,他将不会参与出售或分拆奥林巴斯.Woodford在两个月前被解除执行长职位之後,揭发了奥林巴斯17亿美元的会计丑闻.(完)