〔日本个股〕奥林巴斯前CEO称有两位大股东支持,有机会赢得公司控制权

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京12月13日电---奥林巴斯(7733.T)前执行长Michael Woodford周二表示,他获得两位大股东的支持,有机会赢得公司的控制权.
他又称,认为可以避免股东投票代理争夺战.
Woodford在东京羽田机场入境口告诉记者,他将挑选的接替现任管理层的董事多数会是日本人,他将不会参与出售或分拆奥林巴斯.Woodford在两个月前被解除执行长职位之後,揭发了奥林巴斯17亿美元的会计丑闻.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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