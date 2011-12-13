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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 21:46 BJT

〔国际油市〕低硫柴油走弱,东方至西方套利窗口仍然关闭

路透新加坡12月13日电---低硫柴油升水连续第二日下滑,因从东方至西方的套利窗口仍然关闭.

路透数据显示,周二亚洲收盘时含硫为10ppm的柴油现货价差下跌0.10美元至每桶2.95美元.

交易商表示,随着套利窗口的关闭,将有更多高硫柴油可能会滞留在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的炼厂里.

贸易商预计,随着库存上升的同时套利窗口关闭,中东馏分油市场将呈现一定程度的低迷.

但柴油1月裂解价差上涨0.73美元至每桶18.33美元,因肯尼亚中质馏分油进口增多.

1月航煤裂解价差涨0.76美元,报每桶19.06美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.51 122.91 122.71 122.68 0.03 0.02

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.23 123.63 123.43 123.31 0.12 0.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.29 124.69 124.49 124.37 0.12 0.10

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.94 125.34 125.14 125.07 0.07 0.06

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.23 123.15 0.08 0.06

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.70 122.51 0.19 0.16 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

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