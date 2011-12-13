〔国际油市〕低硫柴油走弱,东方至西方套利窗口仍然关闭

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月13日电---低硫柴油升水连续第二日下滑,因从东方至西方的套利窗口仍然关闭.
路透数据显示,周二亚洲收盘时含硫为10ppm的柴油现货价差下跌0.10美元至每桶2.95美元.
交易商表示,随着套利窗口的关闭,将有更多高硫柴油可能会滞留在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的炼厂里.
贸易商预计,随着库存上升的同时套利窗口关闭,中东馏分油市场将呈现一定程度的低迷.
但柴油1月裂解价差上涨0.73美元至每桶18.33美元,因肯尼亚中质馏分油进口增多.
1月航煤裂解价差涨0.76美元,报每桶19.06美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 122.51 122.91 122.71 122.68 0.03 0.02
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.23 123.63 123.43 123.31 0.12 0.10
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.29 124.69 124.49 124.37 0.12 0.10
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.94 125.34 125.14 125.07 0.07 0.06
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.23 123.15 0.08 0.06
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.70 122.51 0.19 0.16 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。