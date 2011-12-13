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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 21:47 BJT

〔亚洲橡胶〕12月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月13日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 257.0 4 -- --

1月 260.1 8 262.4 4

2月 265.8 19 267.3 22

3月 268.4 109 270.6 9

4月 272.2 530 273.4 60

5月 274.6 3747 275.7 733

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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