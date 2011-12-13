〔国际油市〕亚洲燃料油1月/2月跨月价差抵御卖压持稳

路透新加坡12月13日电---亚洲燃料油周二连续第四个交易日走软,即将成为现货的1月/2月跨月价差继续承受卖压.该产品12个月曲线的剩余部分也走软.

使用最广泛的380-cst燃料油现货升水连续第二个交易日创下两个月新低,跌至每吨9美元下方.

"问题是跌到什麽时候为止.我认为不会下跌太多了,尤其是今日卖压遭遇到强劲阻力,使1月/2月跨月价差持稳.原因是市场变得更加平衡,涨价的动能减弱,"一位驻新加坡的西方交易员.

"由於成交量相对稀少,曲线下方的结构较弱,这表明除了2月/3月合约之外,还没有很大的定价兴趣,市场人士对价格走势仍不确定."

1月燃料油裂解价差贴水缩窄0.52美元至5.49美元,2月合约走强0.52美元,每桶较迪拜原油贴水6.20美元,尽管亚洲收盘时1月布兰特原油期货LCOc1跌0.31美元,报每桶107.57美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 661.00 661.50 661.25 661.80 -0.55 -0.08

现货380CST燃料油 FO380-SIN 644.40 644.60 644.50 644.55 -0.05 -0.01

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 660.00 662.00 661.00 658.00 3.00 0.46

380CST船用燃料油升水 15.60 17.40 16.50 13.45 3.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF11.50 11.75 11.63 11.63 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF8.40 8.70 8.55 9.45 -0.90 -9.52 (完)