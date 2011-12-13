主要国家经济指标预测--12月14日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0430 日本工业生产修正值(较上月) 10月修正值 -- +2.4%
日本产能利用率指数(较上月) 10月 -- -3.6%
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.8%
0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 增加1.49 增加0.53
按照ILO计算的失业率 10月 8.4% 8.3%
0930 英国平均周薪(含津贴) 10月 +2.0% +2.3%
平均周薪(未计入津贴) 10月 +1.7% +1.7%
1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 持平 -2.0%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负64.3
1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 -- 650.4
再融资指数 -- 3,268.7
1330 美国进口物价 11月 +0.9% -0.6%
出口物价 +0.3% -2.1%
1330 加拿大领先指标 11月 +0.3% +0.2%
1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.6% +2.6%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --
外资投资日股(10亿日圆) -- --
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负2 正2
大型非制造业景气判断指数 正1 正1
日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负11
小型非制造业景气判断指数 负20 负19
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 负17 负25
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 11月 正2 --
企业状况指数 正1 --
0030 澳洲房屋开工 第三季 -6.8% -1.5%
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.5%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +4.8% +4.8%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +5.2% +5.1%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +5.3% +5.2%
1000 德国ZEW景气判断指数 12月 负53.8 负56.5
现况指数 26.8 31.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -0.1% --
1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期)12月10日当周 +2.9% --
1500 美国企业库存 10月 +0.8% +0.9%
2300 韩国失业率 11月 3.1% -- (完)
--整理 龚芳/田建华;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。