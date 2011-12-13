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市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 22:41 BJT

〔美国热股〕百思买盘初大跌逾9%,受第三季获利不及华尔街预估拖累

路透12月13日电---百思买(BBY.N)第三季获利不及华尔街预估,因假日销售季打折力度加大令该公司利润率下降.

百思买截止11月26日的第三季净利降至1.54亿美元,或每股0.42美元,上年同期为2.17亿美元,或每股0.54美元.

第三季扣除特殊项目的每股收益为0.47美元,不及汤森路透I/B/E/S平均预估的每股0.51美元.

总营收增至约121亿美元,亦逊於分析师平均预估的121.4亿美元.

百思买盘初大跌9.16%,报25.5美元.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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