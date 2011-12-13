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市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 22:46 BJT

〔美国股市〕反弹开高,市场关注美联储政策决定

路透纽约12月13日电---美国股市周二在前一日回落後反弹开高,但对欧洲债务问题的焦虑令市场在美国联邦储备理事会(FED,美联储)今日稍後公布政策决定和经济评估前紧张不安.

道琼工业指数.DJI涨94.72点,或0.79%,报12,116.11点.标准普尔500指数.SPX升9.98点,或0.81%,报1,246.45点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬23.67点,或0.91%,报2,635.93点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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