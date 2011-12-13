版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 23:01 BJT

〔美国热股〕DIAMOND FOODS盘初微涨,此前宣布推迟向SEC递交季报

路透12月13日电---DIAMOND FOODS INC DMND.O周一表示,将推迟向美国证券交易委员会(SEC)递交其季报,因该公司审计委员会就有关向胡桃树种植者支付的会计问题进行调查.

DIAMOND FOODS盘初上涨1.95%,报31.91美元.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐