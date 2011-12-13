〔美国热股〕波音盘初上扬,此前赢得美国西南航空的190亿美元大订单

路透12月13日电---波音(BA.N)表示,赢得美国西南航空(LUV.N)的190亿美元订单,将向後者出售208架737飞机,其中包括150架即将推出的737 MAX飞机.波音称,按订单的美元价值和飞机订购数量计算,此笔交易为其有史以来最大的一笔公司订单.