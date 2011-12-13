版本:
中国
债券 | 2011年 12月 14日 星期三 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为7.47

路透华盛顿12月13日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.000

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.000

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 16.67%

投标倍数 7.47

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,014,811,300

总投标 261,438,805,900

竞争性投标得标 34,731,526,400

非竞争性投标得标 283,284,900

FED附加 5,937,991,000

发行细节

发行日 2011/12/15

到期日 2011/01/12

CUSIP码 9127952Y6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐