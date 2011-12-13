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债券 | 2011年 12月 14日 星期三 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.110%,投标倍数为4.59

路透华盛顿12月13日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.110%

中值 0.100%

低值 0.090%

投资 0.112%

价格/得标

价格 99.888778

高值得标比率 40.70%

投标倍数 4.59

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,541,900

总投标 114,654,371,900

竞争性投标得标 24,839,370,000

非竞争性投标得标 161,171,900

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/12/15

到期日 2012/12/13

CUSIP码 9127955Q0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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