版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 00:46 BJT

〔标题新闻〕伊朗石油部长称与沙特油长的会面中,双方没有讨论OPEC石油产量上限

OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nCN1282080]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐