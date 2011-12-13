〔美国热股〕杜邦上涨,因预计2012年获利将超出华尔街预估

路透威尔明顿12月13日电---杜邦(DD.N)预计明年获利将高出华尔街预估,因农业和化学产品销售强劲,可能抵消面向电子行业及住宅建筑客户出货量不佳的影响.

就在执行长Ellen Kullman发表多头观点前不到一周,杜邦刚刚下调了当前会计年度的财测.这还是Kullman 2009年执掌杜邦以来第一次.

杜邦周二上涨0.87%,报44.29美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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