〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,欧债危机忧虑盖过卡梅伦否决欧盟协议影响

* 英镑兑欧元升至九个月高位

* 英镑涨势受欧债危机担忧推助,并非卡梅伦否决欧盟协议

* 部分分析师预计欧元/英镑将在三个月内跌至0.80-0.81英镑

路透伦敦12月13日电---欧元兑英镑周二下跌,反映出投资者担心欧元区危机,而非英国首相卡梅伦(David Cameron)决定不参与欧盟跳跃的修改

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至九个月低位0.84165英镑,为2月迄今最低.分析师预计未来数周英镑还有可能上涨,因投资者追捧英国公债避险,出脱欧元区资产.

不过,英镑/欧元本周的涨幅不及美元/欧元EUR=.分析师表示,英镑涨势并非是由於市场对该国的看法有所改善,而是受欧元区债务问题所推动.

较长期来看,投资者担忧卡梅伦否决拟议的收紧财政控制的协议,可能有损英国和欧元区间强劲的贸易关系.

上周峰会签署的协议中,未能就发行欧元区共同债券,以及欧洲央行(ECB)在二级市场增加公债购买规模的举措作出任何承诺,因此危机仍是投资者的主要担忧.

卡梅伦动用否决权否决了对欧盟条约进行全面修改的协议,之前欧盟领导人拒绝了他提出的英国不参与欧盟范围银行业监管的请求,且他担忧未来可能实施的交易税或损及伦敦作为金融中心的地位.

分析师表示,尽管该决议有可能损及英国同欧盟夥伴的贸易关系以及英国在欧盟内部讨价还价的能力,但在短期内,市场认为英国削减债务的计划是可信的,并且央行作为最後放贷者的角色也将提高英镑资产的信心.

英镑兑美元GBP=D4走势也有可能挣扎,因英国央行料将采取更多量化宽松政策的前景,英国与欧元区之间存在紧密的联系,且该国银行业对欧元区有风险敞口.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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