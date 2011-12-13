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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 03:48 BJT

〔美国FED〕美联储保持政策不变,下行风险犹存

路透华盛顿12月13日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二表示,保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为下年进一步放宽政策开启大门.

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