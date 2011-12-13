〔英国债市〕公债期货下挫,因创纪录低位的收益率刺激获利了结

路透伦敦12月13日电---英国公债期货周二下午走低,因收益率(殖利率)创纪录低位刺激了获利了结,同时投资者向英国央行提供大量的长期英国公债,数量之多为该央行10月恢复量化宽松计划以来的最高水准.

在英国央行最近一次购买17亿英镑、期限超过25年的英国公债的操作中,投标比率为2.42倍.

该央行将在周三再次进行周度购债操作,之後将暂停操作两周.

英债3月期约FLGH2结算价跌17个跳动点,报115.52.英债期货较可比德债期货落後24个跳动点,今日上半段内曾微涨.

现货市场方面,10年期英国公债收益率跌2个基点,报2.12%,今日稍早曾触及2.073%的纪录低位.

"收益率如此之低,公债价格的上行空间开始略微有限,"Evolution Securities的固定收益策略师Elisabeth Afseth称.

投资者亦准备迎接本周标售的70亿英镑英国公债,尽管大部份将被英国央行量化宽松操作所抵销.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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