〔英国债市〕公债期货下挫,因创纪录低位的收益率刺激获利了结

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦12月13日电---英国公债期货周二下午走低,因收益率(殖利率)创纪录低位刺激了获利了结,同时投资者向英国央行提供大量的长期英国公债,数量之多为该央行10月恢复量化宽松计划以来的最高水准.
在英国央行最近一次购买17亿英镑、期限超过25年的英国公债的操作中,投标比率为2.42倍.
该央行将在周三再次进行周度购债操作,之後将暂停操作两周.
英债3月期约FLGH2结算价跌17个跳动点,报115.52.英债期货较可比德债期货落後24个跳动点,今日上半段内曾微涨.
现货市场方面,10年期英国公债收益率跌2个基点,报2.12%,今日稍早曾触及2.073%的纪录低位.
"收益率如此之低,公债价格的上行空间开始略微有限,"Evolution Securities的固定收益策略师Elisabeth Afseth称.
投资者亦准备迎接本周标售的70亿英镑英国公债,尽管大部份将被英国央行量化宽松操作所抵销.(完)
--编译 许娜;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。