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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 04:33 BJT

〔美国能源〕12月9日止当周汽油需求同比减少4.6%--SpendingPulse

路透12月13日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求下降,因驾车人冬季来临後减少出行.

报告显示,截至12月9日当周,美国汽油需求较此前一周减少3.4%.

截至12月9日当周,美国汽油需求较上年同期减少4.6%.

万事达卡表示,零售汽油均价为每加仑3.29美元,较此前一周微跌0.01美元.但是,汽油价格较上年同期上涨11%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降4.2%,为连跌第38周.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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