《即时观点》美联储保持政策不变,称下档风险犹存

中国债市动态：期货止升现券小幅盘整，资金忧虑未解少动多看是上策
路透上海2月10日 - 此前连涨的国债期货周五早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。
路透纽约12月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为明年进一步放宽政策铺路.
声明要点:
* 美国联邦储备理事会(FED,美联储)保持政策不变
* 美联储称经济一直温和扩张,尽管全球成长明显放缓
* 美联储重申全球金融市场的紧张状态对经济前景构成重大的下档风险
* 仅有芝加哥联储总裁埃文斯持反对意见,支持进一步放宽政策
* 重申经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中
以下为分析师评论摘要:
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY首席固定收益率策略师KEVIN FLANAGAN:
"声明基调的确没有什麽新意.可能决策者希望在日历年结束前不做大的调整.提到下档风险意在为未来需要进行任的何调整铺路,无论是利用其沟通机制,还是实施第三轮量化宽松政策."
路透上海2月10日 - 此前连涨的国债期货周五早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。
路透上海2月10日 - 中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状 态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现 金的对冲，短期资金面仍无虞。 尽管货币市场总量供给尚属充裕，但在偏紧的政策预期压制下，对未来流动性预期相当谨慎，中长期资金 价格不断攀高。分析人士认为，经济平稳回暖势头未改，金融降杠杆、防风险依旧是宏观调控的主要目标之一 ，货币政策风向仍会偏紧。 他们并指出，今年货币政策在量价调控两方面，会更加重视价格工具的作用，总量保证够用，不出现大的 资金缺口即可；而出于降杠杆的考量，央行对价格工具的使用将更为重视，逆回购利率上调后可能有一定的观 察期，但若有需要，后续继续调高的空间犹存。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-)
澳元兑美元在0.77美元遭遇强劲技术阻力，最近几天四度未能突破此一水平。美国总统特朗普宣称未来数周将宣布税改计划带动美元普涨，也令澳元涨势受限。