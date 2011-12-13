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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 03:49 BJT

《即时观点》美联储保持政策不变,称下档风险犹存

路透纽约12月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为明年进一步放宽政策铺路.

声明要点:

* 美国联邦储备理事会(FED,美联储)保持政策不变

* 美联储称经济一直温和扩张,尽管全球成长明显放缓

* 美联储重申全球金融市场的紧张状态对经济前景构成重大的下档风险

* 仅有芝加哥联储总裁埃文斯持反对意见,支持进一步放宽政策

* 重申经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中

以下为分析师评论摘要:

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY首席固定收益率策略师KEVIN FLANAGAN:

"声明基调的确没有什麽新意.可能决策者希望在日历年结束前不做大的调整.提到下档风险意在为未来需要进行任的何调整铺路,无论是利用其沟通机制,还是实施第三轮量化宽松政策."

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