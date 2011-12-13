〔美国FED〕美联储12月13日议息会议後发布的声明摘要

中国债市动态：期货止升现券小幅盘整，资金忧虑未解少动多看是上策
路透上海2月10日 - 此前连涨的国债期货周五早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。
路透华盛顿12月13日电---以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)11月13日货币政策会议後发布的声明摘要:
联邦公开市场委员会(FOMC)自11月会议以来获得的信息显示经济成长温和,尽管全球经济成长明显放缓.尽管近期指标直指最近就业市场总体得到一些改善,但失业率仍然高企.家庭支出持续增加,但企业的固定投资上升速度似乎越发减慢,楼市仍承压.自今年稍早以来通胀有所回落,长期通胀预期保持稳定.
委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会继续预计未来几季经济缓步成长,失业率将仅会逐步向委员会认为与双目标一致的水准靠拢.全球金融市场的紧张局面继续对经济前景构成下档风险.委员会还预计在未来几季,通胀将放缓至符合或低於与委员会双目标一致的水准.但委员会将密切关注通胀和通胀预期的发展.
为支持经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的推移达致与目标一致的水准,委员会今天决定继续9月宣布的延长所持证券平均年期的计划.委员会维持把所持的机构债和机构抵押贷款支持债券(MBS)本金支付再投资到机构MBS,以及到期公债回笼资金再投资的现有政策.委员会将定期检讨其所持证券的规模和组成,并准备在适当时候进行调整.
委员会还决定维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,且目前预计包括较低的资源使用率,和通胀前景受控等经济状况,为联邦基金利率将至少在2013年中以前持於超低水准提供了理由.
委员会将根据未来所得的信息继续评估经济前景,并准备使用其政策工具,在物价稳定前提下促进经济更强劲复苏.
投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席贝南克,副主席杜德利、理事杜克、理事拉斯金、理事塔鲁洛、副主席叶伦、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和费城联邦储备银行总裁普洛瑟,投票反对的委员包括:芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯,他支持目前进一步实施宽松货币政策.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透上海2月10日 - 此前连涨的国债期货周五早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。
路透上海2月10日 - 中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状 态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现 金的对冲，短期资金面仍无虞。 尽管货币市场总量供给尚属充裕，但在偏紧的政策预期压制下，对未来流动性预期相当谨慎，中长期资金 价格不断攀高。分析人士认为，经济平稳回暖势头未改，金融降杠杆、防风险依旧是宏观调控的主要目标之一 ，货币政策风向仍会偏紧。 他们并指出，今年货币政策在量价调控两方面，会更加重视价格工具的作用，总量保证够用，不出现大的 资金缺口即可；而出于降杠杆的考量，央行对价格工具的使用将更为重视，逆回购利率上调后可能有一定的观 察期，但若有需要，后续继续调高的空间犹存。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-)
澳元兑美元在0.77美元遭遇强劲技术阻力，最近几天四度未能突破此一水平。美国总统特朗普宣称未来数周将宣布税改计划带动美元普涨，也令澳元涨势受限。