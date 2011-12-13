〔欧洲股市〕受能源股提振而收升,但脱离日内高位

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.6%

* 原油价格上涨,支持能源股表现

路透伦敦12月13日电---欧洲股市周二在市况淡静中收升,交投振荡,因原油价格受伊朗紧张局势升级传闻推动攀升,扶助提振能源股.

不过股市回吐稍早一半的升幅,因担心未来的欧洲援助基金.

分析师称,市场对上周欧盟峰会达成深化经济一体化以防止未来危机协议的乐观情绪逐步消退,投资者关注欧盟峰会协议缺乏解决当前债务危机的具体计划.

惴惴不安的投资者缩减在股市的头寸,此前德国总理梅克尔反对上调欧洲稳定机制(ESM)5,000亿欧元借贷规模上限.

"有关梅克尔的消息引发投资人非常迅速地锁定近期股市大涨录得的部份获利.我们开始看到成交量亦下降,这放大了股市的走势,"City Index首席市场策略师Joshua Raymond说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.6%,收报972.84点,稍早触及978.94高位.成交量低,为90天均值的约四分三.

油气股.SXEP升幅最大,上扬2%,此前美国原油期货大涨逾2%,成交量飙升,交易商苦苦寻找原因,指可能因对伊朗的不安情绪再度升温,推出进一步宽松货币政策的预期,也可能是受程序交易影响.

英国富时100指数.FTSE收升1.15%,报5,490.15点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.19%,报5,774.26点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.35%,报3,078.72点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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