〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,南美可能迎来干燥气候提振市场

路透芝加哥12月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,因市场担忧南美的干燥天气.

气象预报机构本周称,拉尼娜(La Nina)现象预计将减少阿根廷主要作物种植带的降雨,这种情况将至少持续到1月中旬.玉米和大豆单产由此可能受损,并阻碍一部分种植工作.

摩根史丹利下调了玉米、大豆和小麦的价格预估,称因全球供给高於预期以及市场对农产品的情绪偏空.

根据主要大豆进口国中国商务部最新预测,该国12月将进口539万吨大豆.

油籽业分析机构油世界(Oil World)称,美国大豆出口销售在经历近期下跌後,可能在2012年初恢复,部分是由於乾旱损及巴西大豆作物,其他南美国家也料受到波及.

全球豆粕需求不振,遏制大豆压榨量,并限制豆油产量--油世界.

CBOT-1月大豆合约SF2收涨6-1/2美分,报每蒲式耳11.18-1/2美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收低0.07美分,至每磅48.99美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收涨4.1美元,报每吨282.2美元.

今日CBOT大豆预估成交量为210,260口,豆油为106,864口,豆粕为74,459口.

以下为CBOT农产品期货在1942GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 594.50 0.50 0.1% -5.5%

CBOT大豆Sc1 1112.00 5.00 0.5% -20.2%

CBOT豆粕SMc1 278.10 7.90 2.8% -24.9%

CBOT豆油BOc1 49.06 0.00 0.0% -15.0%

CBOT小麦Wc2 594.25 5.25 0.9% -25.2%

CBOT稻米RRc1 1385.00 5.50 0.4% -1.0%

欧盟小麦BL2X1 181.00 1.75 1.0% -28.3%

美国原油期货CLc1 99.92 2.15 2.2% 9.3%

道琼工业指数.DJI 12,022 0 0.0% 3.8%

现货金XAU= 1639.49 -26.20 -1.6% 15.5%

欧元/美元EUR= 1.3032 -0.0155 -1.2% -2.4%

美元指数.DXY 80.2420 0.7080 0.9% 1.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1922 -8 -0.4% 8.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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