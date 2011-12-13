〔欧元债市〕意大利公债收益率上扬,西班牙公债收益率回落

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 在意大利标售公债前,其公债收益率上扬
* 意大利周三将标售在2016年到期的公债
* EFSF发售短期新债,需求良好
路透伦敦12月13日电---意大利公债收益率周二上扬,因欧元区主权债信评级调降风险令市场情绪紧张,周三意大利将标售五年期公债.
西班牙公债收益率在尾盘交易时段全面下降,之前该国标售12和18个月公债吸引强劲需求,不过一位分析师表示,这不足以预示周四较长期公债的标售结果.
根据分析师,意大利10年期公债收益率一度升至最多6.78%,并有可能很快回到7%,尽管这亦取决於欧洲央行(ECB)公债购买的规模.五年期公债收益率在6.86%左右.
"市场缺乏正面消息,(7%的水平)很有可能轻易得到突破,未来几个交易日我们将很快会看到,"Rabobank利率分析师Richard McGuire称.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB上涨12个基点,报6.72%.周三该国将标售2016年到期的公债.上周欧盟峰会未能消除金融市场忧虑,意大利政府可能付出创纪录的借贷成本.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌1.2个基点,报5.80%,两年期公债收益率ES2YT=TWEB亦下滑.
德债期货FGBLc1收在136.61,日内变动不大.周三德国将标售2013年到期的公债.
欧洲金融稳定机构(EFSF)援助基金售出19.7亿欧元的三个月债券XS072050177=,收益率报0.22%,显示其新的短债发售计划开局良好.
希腊和比利时亦成功标售短期公债.
分析师表示,标准普尔上周警告如果欧洲领导人无法就如何解决债务危机达成协议,将可能下调欧元区15个国家的债信评等,市场消化了该消息.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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