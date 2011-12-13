〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受空头回补提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月13日电---交易商表示,美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬,因交易商在清淡交投中回补空头.
CBOT小麦期货指标合约周一跌至近五个半月低位,促使部分此前做空的投资者回补空仓.
周二CBOT小麦期货仅有约42,500口合约换手,为2010年12月31日以来最低.
小麦期货走高,无视美元飙涨及美国小麦出口需求平平的影响.
埃及GASC购买180,000吨小麦,将於3月1-10日从俄罗斯、法国和阿根廷各发货60,000吨.
乌克兰农业部将谷物出口预估区间自2,300万-2,500万吨上调至2,500万-2,700万吨.
欧洲交易商称,也门一家面粉厂从阿根廷和俄罗斯购买了110,000吨制粉小麦.
摩根士丹利将2011/12年度小麦价格预估自每蒲式耳7.50美元下调至每蒲式耳6.70美元,因全球供应充裕.该行还将2012/13年度小麦价格预估自每蒲式耳7.00美元下调至每蒲式耳6.30美元.
CBOT-3月软红冬麦WH2涨6-1/4美分,报每蒲式耳6-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为62,258口.(完)
--编译 许娜;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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