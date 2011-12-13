版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 14日 星期三 06:24 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受空头回补提振

路透芝加哥12月13日电---交易商表示,美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬,因交易商在清淡交投中回补空头.

CBOT小麦期货指标合约周一跌至近五个半月低位,促使部分此前做空的投资者回补空仓.

周二CBOT小麦期货仅有约42,500口合约换手,为2010年12月31日以来最低.

小麦期货走高,无视美元飙涨及美国小麦出口需求平平的影响.

埃及GASC购买180,000吨小麦,将於3月1-10日从俄罗斯、法国和阿根廷各发货60,000吨.

乌克兰农业部将谷物出口预估区间自2,300万-2,500万吨上调至2,500万-2,700万吨.

欧洲交易商称,也门一家面粉厂从阿根廷和俄罗斯购买了110,000吨制粉小麦.

摩根士丹利将2011/12年度小麦价格预估自每蒲式耳7.50美元下调至每蒲式耳6.70美元,因全球供应充裕.该行还将2012/13年度小麦价格预估自每蒲式耳7.00美元下调至每蒲式耳6.30美元.

CBOT-3月软红冬麦WH2涨6-1/4美分,报每蒲式耳6-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为62,258口.(完)

--编译 许娜;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐