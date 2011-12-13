〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受空头回补提振

埃及GASC购买180,000吨小麦,将於3月1-10日从俄罗斯、法国和阿根廷各发货60,000吨.

欧洲交易商称,也门一家面粉厂从阿根廷和俄罗斯购买了110,000吨制粉小麦.

摩根士丹利将2011/12年度小麦价格预估自每蒲式耳7.50美元下调至每蒲式耳6.70美元,因全球供应充裕.该行还将2012/13年度小麦价格预估自每蒲式耳7.00美元下调至每蒲式耳6.30美元.