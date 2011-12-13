〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,因南美乾旱天气因素和大豆上涨带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨,因南美作物种植区乾旱忧虑升温,大豆上涨也提供扶助.
外围市场交投震荡,走势不确定,也令玉米交易同样呈现震荡.美元转升.原油和股市亦上涨.
气象预报人员本周称,拉尼娜(La Nina)现象预计将减少阿根廷主要作物种植带的降雨,这种情况将至少持续到1月中旬.玉米和大豆单产由此可能受损,并阻碍一部分种植工作.
当前阿根廷气候适宜玉米种植和生长,但未来五天气候转为干燥值得关注.巴西需要更多降雨来维持玉米良好的生长环境--DTN Meteorologix Weather.
未来两周美国中西部和大平原地区大面积降雨将增加土壤水分储备,并对小麦、玉米和大豆前景有利--MDA EarthSat Weather.
摩根史丹利下调了玉米、大豆和小麦的价格预估,称因全球供给高於预期以及市场对农产品的情绪负面.
CBOT-3月玉米合约CH2低於所有关键的移动均线,九日相对强弱指数为38.
CBOT-3月玉米合约CH2收高1/2美分,报每蒲式耳5.94-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为157,058口.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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