〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,因南美乾旱天气因素和大豆上涨带动

路透芝加哥12月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨,因南美作物种植区乾旱忧虑升温,大豆上涨也提供扶助.

外围市场交投震荡,走势不确定,也令玉米交易同样呈现震荡.美元转升.原油和股市亦上涨.

气象预报人员本周称,拉尼娜(La Nina)现象预计将减少阿根廷主要作物种植带的降雨,这种情况将至少持续到1月中旬.玉米和大豆单产由此可能受损,并阻碍一部分种植工作.

当前阿根廷气候适宜玉米种植和生长,但未来五天气候转为干燥值得关注.巴西需要更多降雨来维持玉米良好的生长环境--DTN Meteorologix Weather.

未来两周美国中西部和大平原地区大面积降雨将增加土壤水分储备,并对小麦、玉米和大豆前景有利--MDA EarthSat Weather.

摩根史丹利下调了玉米、大豆和小麦的价格预估,称因全球供给高於预期以及市场对农产品的情绪负面.

CBOT-3月玉米合约CH2低於所有关键的移动均线,九日相对强弱指数为38.

CBOT-3月玉米合约CH2收高1/2美分,报每蒲式耳5.94-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为157,058口.(完)