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市场报道 | 2011年 12月 14日 星期三 05:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.55%,Nasdaq指数收挫1.26%

路透纽约12月13日电---美国股市周二收跌,盘中走势震荡,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)未暗示将采取新刺激举措以抵消不断恶化的欧债危机的影响.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌66.45点,或0.55%,至11,954.94点;标准普尔500指数.SPX收挫10.74点,或0.87%,至1,225.73点.Nasdaq指数.IXIC回落32.99点,或1.26%,至2,579.27点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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