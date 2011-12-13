〔纽约期市〕可可期货守住升势动能,咖啡期货上涨

路透纽约12月13日电---可可期货周二扩大升幅,成交放量,上日可可触及三年低位後反弹,反映外围市场扭转,而阿拉比卡咖啡期货触及一年低位後反弹盘整.

糖小幅收升,交投震荡.

"洲际交易所(ICE)可可上升是'延续昨天(升势).'我认为人们对3月未平仓合约没有如他们所想的下降,他们因而感到意外,"Atlantic Capital Advisors交易运作部主管Nick Gentile说.

"这吸引今天3月合约有更多买盘.我认为投机者回补空头."

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2劲扬62美元,或2.8%,收报每吨2,243美元.盘中上扬约4%至2,265美元日内高位,成交放量,在1857 GMT,成交迫近20,000口.

伦敦3月可可期货LCCH2收升54英镑,或3.8%,至每吨1,473英镑,成交量超过22,000口.

阿拉比卡咖啡期货横向波动,小幅跳升,受助於商品市场走强,上日该合约收在一年低位.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2上升1.90美分,或0.8%,收报每磅2.2295美元.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收涨16美元,或0.8%,报每吨1,939美元,成交清淡,不足4,000口.

ICE-指标3月原糖期货SBc1升0.15美分,或0.6%,收报每磅23.44美分.

伦敦3月白糖期货LSUc1上涨2.30美元,收於每吨608.60美元.(完)