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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 05:35 BJT

〔国际油市〕美国最近一周原油库存增加46.2万桶--美国石油协会(API)

路透12月13日电---美国石油协会(API)周二公布:

* 美国最近一周原油库增加46.2万桶

* 美国最近一周汽油库存减少1.2万桶,馏分油库存增加120万桶(完)

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