〔全球金市〕金价跌2.5%创近三个月来最大两日跌幅,FED维持政策不变

* 金价触及七周低位,为三个月来最大的两日跌幅

* FOMC未出台新刺激举措及美国零售销售疲弱带来压力

* Gartman退出黄金投资

* 关注周三将公布的美国进口和出口物价数据

路透纽约/伦敦12月13日电---金价周二下挫约2.5%,创近三个月来最大的两日跌幅,因美元上扬,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持政策不变,未推出新的刺激举措.

技术性卖盘亦打压金市,此前美联储指出欧洲动荡给美国经济带来巨大风险,为进一步放松货币政策敞开大门.

"金价下意识地处於守势.市场或许对联储未采取更多的宽松举措而感到失望,美国公债收益率(殖利率)上升和欧元走弱均与金价下挫的情况相符,"汇丰控股首席大宗商品分析师James Steel称.

随着投资者消化联储会後公布的政策声明,美国公债收益率起初走高及美元兑欧元上扬均给金市带来压力.

现货金XAU=触及每盎司1,624.29美元的七周低位,2032GMT时下跌2.4%至每盎司1,626.40美元,昨日金价创下近三个月来的最大单日跌幅.

技术面而言,金价下一重要技术性支撑位将为其200日移动均线切入位每盎司1,617美元.

美国2月期金GCG2结算价跌5.10美元,报每盎司1,663.10美元.成交量略低於30天平均水准,与年底前成交偏淡的情况相符.

现货银XAG=跌2.5%,报每盎司30.51美元.

知名投资人Dennis Gartman称金市处於熊市开端,因此在金价跌破技术性支撑後,他完全退出黄金投资.此消息亦打压金市人气.

现货铂金(白金)XPT=跌0.8%,报每盎司1,467.99美元.现货钯金XPD=下挫3.1%,报每盎司637.22美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1663.10 -5.10 -0.3 1627.80 1681.70 159,181

COMEX白银期货 SIZ1 31.26 0.258 0.8 30.520 32.040 37,611

COMEX铂金期货 PLF2 1492.30 5.40 0.4 1471.20 1506.20 5,720

COMEX钯金期货 PAZ1 664.15 1.15 0.2 640.20 674.40 3,407

现货金 XAU= 1626.40 -39.29 -2.4 1625.45 1677.69

现货银 XAG= 30.510 -0.770 -2.5 30.510 31.980

现货铂金 XPT= 1467.99 -11.54 -0.8 1474.58 1500.49

现货钯金 XPD= 637.22 -20.25 -3.1 642.25 671.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=