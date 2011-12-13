〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,此前连续第二天触及16个月低位

* 期棉跌至年内合约低位

* 连续图表显示期棉触及16个月低位

* 3月期棉第二天跌至数月低位

* 或将反弹但之後料将出现更多卖盘

路透纽约12月13日电---美国期棉周二小幅收高,交易员表示,在连续第二天跌至16个月低位後,买家看到投资价值.

他们补充道,本周市场出现大量抛盘,此前美国农业部(USDA)发布月度供需报告称需求大减.

这些卖盘"仍是USDA上周五报告的後续影响所致,尤其是报告大幅下调全球消费预估,"独立的棉花分析师Mike Stevens称.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收涨0.15美分,报每磅87.31美分,稍早曾低见86.63美分,为连续图表上自2010年8月以来低位.

Stevens称,期棉短期内或将呈横盘走势,可能自当前价位上涨,但最终将继续其跌势.他指出,潜在下行目标位於80-82美分区域.

美国农业部(USDA)预计全球2011/12年度棉花消费量达1.1134亿包,低於上月的1.1427亿包;USDA还预计全球2011/12年度棉花产量为1.2342亿包.

交易所数据显示,周一棉花市场未平仓合约为141,120口.

洲际交易所数据显示,周一成交量为10,793口,与昨日水准基本一致.(完)