〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,此前连续第二天触及16个月低位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 期棉跌至年内合约低位
* 连续图表显示期棉触及16个月低位
* 3月期棉第二天跌至数月低位
* 或将反弹但之後料将出现更多卖盘
路透纽约12月13日电---美国期棉周二小幅收高,交易员表示,在连续第二天跌至16个月低位後,买家看到投资价值.
他们补充道,本周市场出现大量抛盘,此前美国农业部(USDA)发布月度供需报告称需求大减.
这些卖盘"仍是USDA上周五报告的後续影响所致,尤其是报告大幅下调全球消费预估,"独立的棉花分析师Mike Stevens称.
洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收涨0.15美分,报每磅87.31美分,稍早曾低见86.63美分,为连续图表上自2010年8月以来低位.
Stevens称,期棉短期内或将呈横盘走势,可能自当前价位上涨,但最终将继续其跌势.他指出,潜在下行目标位於80-82美分区域.
美国农业部(USDA)预计全球2011/12年度棉花消费量达1.1134亿包,低於上月的1.1427亿包;USDA还预计全球2011/12年度棉花产量为1.2342亿包.
交易所数据显示,周一棉花市场未平仓合约为141,120口.
洲际交易所数据显示,周一成交量为10,793口,与昨日水准基本一致.(完)
--编译 许娜;审校 母红
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