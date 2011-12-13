〔美国股市〕收低,美联储未暗示采取新的刺激措施令市场失望

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美联储保持货币政策不变,称经济成长面临风险
* 德国总理梅克尔反对扩大ESM救助基金规模
* 百思买公布业绩後大跌,消费类股因此承压
* 道指下跌0.6%、标普500跌0.9%、Nasdaq下跌1.3%
路透纽约12月13日电---美国股市周二连续第二天下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未暗示要采取新刺激措施,来抵消欧洲债务危机恶化的不良影响.
尽管美联储为明年进一步宽松政策开启大门,一如近几次会议,但其未表露出倾向提供新经济刺激政策的意向.
美联储保持货币政策不变,并称金融市场动荡对经济成长构成威胁.联储还表示尽管全球成长明显放缓,但美国经济正在温和扩张.不过其补充称,美国失业率仍高企,同时楼市低迷.
美联储"微幅上调经济评估,但今日的声明令美国股市失去上行动能,可能因为部分投资者希望美联储会暗示将推出(类似新一轮量化宽松的)计划,"Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps称.
美国股市日内多数时间走高,盘中交投震荡,但在美联储声明公布後转为下跌.收盘前跌势加剧,标准普尔500指数一度跌破50日移动均线.若收在该水平下方,则表明有可能迎来进一步下跌.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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