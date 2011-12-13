〔美国股市〕收低,美联储未暗示采取新的刺激措施令市场失望

* 美联储保持货币政策不变,称经济成长面临风险

* 德国总理梅克尔反对扩大ESM救助基金规模

* 百思买公布业绩後大跌,消费类股因此承压

* 道指下跌0.6%、标普500跌0.9%、Nasdaq下跌1.3%

路透纽约12月13日电---美国股市周二连续第二天下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未暗示要采取新刺激措施,来抵消欧洲债务危机恶化的不良影响.

尽管美联储为明年进一步宽松政策开启大门,一如近几次会议,但其未表露出倾向提供新经济刺激政策的意向.

美联储保持货币政策不变,并称金融市场动荡对经济成长构成威胁.联储还表示尽管全球成长明显放缓,但美国经济正在温和扩张.不过其补充称,美国失业率仍高企,同时楼市低迷.

美联储"微幅上调经济评估,但今日的声明令美国股市失去上行动能,可能因为部分投资者希望美联储会暗示将推出(类似新一轮量化宽松的)计划,"Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps称.