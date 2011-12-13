〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至11个月低位,美联储声明支撑美元

* 美联储保持利率不变,但称美国经济不断改善

* 部分分析师料美国再推量化宽松举措的机率降低

* 德国总理梅克尔反对扩大ESM救助基金规模-消息

路透纽约12月13日电---欧元兑美元周二跌至11个月低位,受累于市场担忧欧元区国家评等将被进一步调降;而在美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布不太悲观的经济评估後,对进一步放宽政策的预期降温,美元因此受到支撑.

美联储在声明中保持指标利率不变,且称美国经济有所改善,但指欧债危机是美国经济面临的主要风险之一.

"对美联储声明的即时解读为看似进一步实施量化宽松政策的机率降低,"新泽西州FX Solutions的首席交易员Tommy Molloy表示,"美联储声明其实是说,全球其他国家国家和地区表现很糟,但美国表现没那麽糟."

欧元兑美元EUR=EBS在电子交易平台EBS跌至1.30150美元的低位,为约1月中以来最低.尾盘报1.30240美元,下跌1.2%.

欧元兑日圆EURJPY=EBS跌至逾两个月低位101.490日圆,尾盘下跌1.2%,报101.560日圆.

欧元稍早跌至10月低位1.31450美元之下,後跌穿1.31美元,且触发一波自动卖单,此後跌势加速.下一个关键支撑位在约1.30和1.2860美元,为2011年低位.

德国执政联盟消息人士在与总理会晤後称,总理梅克尔反对任何提高欧洲未来救助基金欧洲稳定机制(ESM)规模上限的提议.此消息令欧元承压.

ESM将取代目前的欧洲金融稳定工具(EFSF),且将在明年中开始生效,其有效借贷能力为5,000亿欧元.欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周二表示,对资金是否足够的检讨将在3月完成.

"这继续显示协调欧洲各国并试图达成一个协议的难度有多大,"华盛顿Tempus Consulting的汇市策略师John Doyle表示.

上周的欧盟峰会上也有不同的声音,英国拒绝接受其他26个欧盟国家为应对债务危机而达成的寻求财政一体化的协议.

**评级担忧**

分析师称,尽管进一步调降欧元区国家评等的预期已部分被消化,但调降不同国家评级在区内产生的影响将大不相同.调降法国AAA评等可能威胁到区内救助基金的AAA评级,并重压欧元.

"欧洲央行未作出任何扩大构债规模的承诺,我认为欧元前景仍然疲弱,"新泽西州Forex.com的首席策略师Brian Dolan称.

"因此,我们目前仅静待评级机构的行动,看它们是否会调降评级.如果调降EFSF的评级,的确将造成重创,因为,如果EFSF失去AAA评级,中国和其他国家的主权财富基金将不能购买其发行的债券."

穆迪周一称,计划在明年第一季检讨欧盟27个国家的评级,而惠誉国际则表示,欧元区国家评级面临的压力增加,因欧盟峰会未出台"全面"危机解决方案.

标准普尔上周警告可能调降欧元区17个成员国中15国的评级,还威胁可能调降EFSF的评级.法国总统萨科齐告诉选民,要准备好应对该国AAA评级被调降.

分析师称,在年底假日来临前,市场流动性枯竭,这可能损及对周三和周四进行的意大利和西班牙公债标售的需求.如果结果疲弱,将加重欧元的压力.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3033 1.3184 -1.15 -2.57 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.98 77.89 +0.12 -3.91 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 101.64 102.73 -1.06 -6.43 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9459 0.9367 +0.98 +1.33 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5478 1.5585 -0.69 -0.78 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0338 1.0259 +0.77 +3.72 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0006 1.0070 -0.64 -1.93 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2327 1.2355 -0.23 -1.29 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8418 0.8461 -0.51 -1.80 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7559 0.7633 -0.97 -2.98 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.9334 5.8350 +1.69 +1.92 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7383 7.6950 +0.56 -0.66 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9845 6.8694 +1.68 +4.09 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1072 9.0638 +0.48 +1.41 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 徐文焰

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