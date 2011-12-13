〔美国股市〕ADR下跌,因欧元区忧虑令市场人气承压

路透纽约12月13日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下滑,因担心欧元区国家债信评等将被下调,这盖过了油价上升的影响.

股市早盘上涨,因原油价格上涨,提振和能源有关的个股.

在美国上市的BP Plc(BP.N)跌0.48%,报41.63美元,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSb.N)升0.85%,报73.39美元.

在美国上市的中石化(SHI.N)股价持平,报33.25美元.此前中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)和中石化(0386.HK)宣布以167亿港元收购中国燃气(0384.HK)已发行所有股份,以拓展其各自在中国的天然气分销市场,刺激中国燃气复牌後股价暴涨逾两成.[ID:nCH0090279]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌1.34%至117.55点,标准普尔500指数.SPX收低0.87%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR亦跌1.3%,至108.94点.

亚洲企业ADR指数.BKAS下滑1.35%至113.61点.拉丁美洲ADR指数.BKLA跌1.45%至327.76点.(完)

--编译 利棣儿;审校 张荻

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