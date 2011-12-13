〔加拿大汇市〕加元兑美元触及近两周来的最低,因美联储声明令人失望

路透多伦多12月13日电---加元兑美元周二触及近两周来的最低水准,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未能发出放宽政策的信号,带来不确定性,尽管其警告称,市场震荡对经济成长构成威胁.

加元兑美元CAD=D4一度下探1.0350加元,或0.9662美元,创11月30日来的最低,美元的避险光环,令加元及其他风险货币黯淡.

加拿大皇家银行资本市场资深外汇策略师David Watt称,"在大多数央行转向可能再度加大刺激之际,美联储进一步扩大力度的倾向偏低,这种情况...令市场失望."

加元在美联储发表声明之前已经走疲,因在欧盟上周未能果断采取行动应对欧债危机之後,许多投资者正在为诸多欧元区国家债信评级或遭调降做准备.

加元兑美元在北美市场收报1.0342加元,或0.9669美元,较周一收盘的1.0258加元或0.9748美元大幅下挫.

加拿大皇家银行预计,加元兑美元的支撑位先後为1.0364加元和1.0482加元.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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