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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 07:10 BJT

〔表格〕韩国11月经季节调整的失业率持平於10月的3.1%--统计局

路透首尔12月14日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国11月经季节调整的失业率为3.1%,持平於10月.

统计局并称,韩国11月较上年同期增加47.9万个就业岗位.

下表为韩国就业数据细目:

11月 10月

失业率(%) 3.1 3.1

^较上年同期增加就业岗位(千个) +479 +501

^未经季节调整.(完)

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--编译 李爽;审校 王兴亚

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