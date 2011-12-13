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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 06:31 BJT

《美国重要政经日程》--12月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布11月进出口物价.

1440 - 财政部国际事务次长布雷纳德参加Aspen Institute主办的研讨会.

1800 - 财政部标售30年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 戴素萍

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