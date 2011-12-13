《日本重要政经日程》--12月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0120 - 财务省标售三个月期贴现债券.

0300 - 公布周度石油数据.

0340 - 日本民主党政调会长前原诚司就"民主党政府的未来"发表演讲.

0430 - 公布10月工业生产修正值.

0830 - 日本外务大臣玄叶光一郎在日本记者俱乐部发表讲话.

企业面:

-- - 奥林巴斯(7733.T)提交上半年度财报的最後期限,否则将被摘牌.

0100 - 被解雇的奥林巴斯执行长就公司治理问题与自民党议员会晤,并於0400会见民主党议员.

-- - Daio Paper (3880.T)提交上半年度财报的最後期限,否则将被摘牌.

-- - 在线游戏开发商Nexon在东京证交所上市.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]