〔美国债市〕公债价格上涨,受10年期新债标售结果强劲和FOMC声明带动

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 10年期公债标售中,海外央行强劲需求
* 欧洲债信评等调降担忧推升避险资产
路透纽约12月13日电---美国公债价格周二上涨,午盘涨势凌厉,此前10年期公债标售结果强劲显示避险资产需求充沛.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)宣布维持货币政策不变之後,公债日内稍晚涨势加剧.美股回吐涨幅,欧元兑美元下跌.
"不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明内容促使人们卖出,不过市场人士可能一直准备采取这样的行动,只是要等到一切都水落石出."UBS Securities利率策略师Chris Ahrens在谈及美联储货币政策声明时称.
"当美联储宣布不改变其沟通政策或推出进一步量化宽松,人们就认为可以在市场测试一些水平."
30年期美债价格上涨逾一个大点,大幅收高.周三美国财政部将标售130亿美元30年期公债.
美国财政部标售的210亿美元10年期公债,代表海外国家央行的'间接投标'买兴高於预期.
"10年期公债标售需求高过预期."RBC Capital Markets交易商Dan Mulholland表示.
"间接投标明显多於平时,交易商所得的少於平常,因此有相当规模的空头回补."他说.
未来八个交易日中,财政部计划举行七次公债标售,总规模达到1,770亿美元.今日为第二轮公债标售.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。