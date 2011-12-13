〔美国债市〕公债价格上涨,受10年期新债标售结果强劲和FOMC声明带动

* 10年期公债标售中,海外央行强劲需求

* 欧洲债信评等调降担忧推升避险资产

路透纽约12月13日电---美国公债价格周二上涨,午盘涨势凌厉,此前10年期公债标售结果强劲显示避险资产需求充沛.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)宣布维持货币政策不变之後,公债日内稍晚涨势加剧.美股回吐涨幅,欧元兑美元下跌.

"不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明内容促使人们卖出,不过市场人士可能一直准备采取这样的行动,只是要等到一切都水落石出."UBS Securities利率策略师Chris Ahrens在谈及美联储货币政策声明时称.

"当美联储宣布不改变其沟通政策或推出进一步量化宽松,人们就认为可以在市场测试一些水平."

30年期美债价格上涨逾一个大点,大幅收高.周三美国财政部将标售130亿美元30年期公债.

美国财政部标售的210亿美元10年期公债,代表海外国家央行的'间接投标'买兴高於预期.

"10年期公债标售需求高过预期."RBC Capital Markets交易商Dan Mulholland表示.

"间接投标明显多於平时,交易商所得的少於平常,因此有相当规模的空头回补."他说.