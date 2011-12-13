〔金属期市〕期铜连跌两天,受累于美元上涨和欧元区疑虑

* 期铜扭转稍早升势,欧元区忧虑令市场承压

* 欧元兑美元下跌,对欧元区国家债信评等将下降的忧虑犹在

* 美联储政策会议宣布维持政策不变

路透纽约/伦敦12月13日电---期铜周二连续第二日下跌,交投在本月低位,受累於欧债危机仍然暗淡及美元上涨.

期铜收在两周低位,接近50天移动均线,因美元上涨及投资人为几个欧元区国家债信评等或被下调作准备.

"交投清淡,市场仍在消化上周末的欧盟峰会颇缺乏说服力的协议,这次峰会未能提供短期的解决方案,"瑞信分析师Robin Bhar说.

"唯一外在影响因素是汇率.似乎金属和汇率走势相关."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨7,600美元,周一收报每吨7,606美元.

稍早期铜触及日内高位7,686.75美元,因欧元兑美元触及日高,但之後扭转升势,因美元反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2下跌2.25美分,或0.65%,结算价报每磅3.4415美元,此前盘中交投区间在3.4220-3.4945美元.

投资人密切注意美国联邦储备理事会(FED,美联储)的政策会议.美联储周二表示,保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为下年进一步放宽政策开启大门.[ID:CN1282110]

Freeport McMoRan Copper & Gold Inc在印尼Grasberg矿场持续三个月的罢工接近结束的消息,也损及本已疲弱的人气.

TD Bank Financial Group的Bart Melek称,铜市短缺约20万吨,Grasberg矿山迅速结束罢工将打压市场.

LME三个月期铝CMAL3收报2,001.50美元,周一收报2,015美元.

LME三个月期锌CMZN3成交在1,912美元,周一收报1,933美元.三个月期锡CMSN3收盘时没有成交,报19,550美元,低於周一报19,850美元.

LME三个月期镍CMNI3收盘时没有成交,报18,305美元,周一报18,450美元.三个月期铅CMPB3报2,085美元,周一收报2,105.50美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李爽

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