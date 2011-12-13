〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数转跌,海岬型船舶市场料获支撑

路透伦敦12月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下跌,因市场忧虑船舶供大於求,尽管中国对铁矿石的强劲需求限制海岬型船舶市场跌势.

不过货运业未来几个月料面临供应过剩问题,而经济黯淡则将令获利承压,其中包括对中国原物料需求前景的担忧.

波罗的海乾散货运价指数降低8点或0.41%至1,922点,逆转此前四日连升走势.

"中国对巴西铁矿石有巨大需求,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth表示.

"中国新年将来的比较早,出现在1月而非2月,因此可能看到较早补充库存,"他认为这会对海岬市场有进一步支撑.

铁矿石运输占大型海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商表示,铁矿石价格走势依然是影响干散货运价格的一个关键因素.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二跌0.81%,船舶日均获利降至32,587美元,本周稍早一度创2010年11月以来最高水准.

"除了需求不错外,中国港口目前高度拥塞的状况也是上周运价跳涨的支撑因素,"Pareto Securities表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升1.04%,船舶日均获利为13,996美元.(完)