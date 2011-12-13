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市场报道 | 2011年 12月 14日 星期三 06:35 BJT

〔加拿大股市〕下跌逾1%,受欧元区忧虑及美联储维持政策不变拖累

路透12月13日电---加拿大股市周二下跌逾1%,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)指出欧洲动荡是经济成长的重大威胁,但其维持利率不变且未推出新的刺激举措.

多伦多证交所主要股指在美联储声明公布後的30分钟内下挫逾100点,金价大跌也打压矿业股.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低147.95点或1.24%,报於11,759.94.

金矿类股指数下跌近3%,因金价周二下跌约2.5%.

基本金属矿商类股下跌近6%,打压了资源行业股价,因生产商担心欧洲收紧财政政策将令工业金属需求缩减.(完)

--编译 张荻;审校 李爽

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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