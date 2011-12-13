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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 57.01 -1.42 -2.43 4968257

搜狐 (SOHU.O) 47.70 -2.52 -5.02 1450307

网易 (NTES.O) 47.16 -0.64 -1.34 812863

百度 (BIDU.O) 122.22 -5.43 -4.25 6802617

亚信科技 ASIA.O 8.01 -0.44 -5.21 417249

侨兴环球电话 XING.O 0.71 -0.04 -4.70 62740

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.72 -0.21 -1.62 3029893

联电 (UMC.N) 2.02 -0.01 -0.49 472132

日月光 (ASX.N) 4.54 +0.03 +0.67 124939

矽品精密 (SPIL.O) 4.22 +0.02 +0.48 1300139

和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 +0.00 +0.00 55254

友达 (AUO.N) 4.28 +0.00 +0.00 423599

中华电信 (CHT.N) 33.26 -0.13 -0.39 32052

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.38 +0.82 +2.18 4232094

香港

中国移动 (CHL.N) 47.95 +0.01 +0.02 207401

中国联通 (CHU.N) 20.34 +0.04 +0.20 183082

中国电信 (CHA.N) 58.94 -0.24 -0.41 23520

中芯国际 (SMI.N) 2.30 -0.01 -0.43 68399

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 -0.10 -2.77 862

(完)

--整理 李爽

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