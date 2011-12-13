《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 57.01 -1.42 -2.43 4968257
搜狐 (SOHU.O) 47.70 -2.52 -5.02 1450307
网易 (NTES.O) 47.16 -0.64 -1.34 812863
百度 (BIDU.O) 122.22 -5.43 -4.25 6802617
亚信科技 ASIA.O 8.01 -0.44 -5.21 417249
侨兴环球电话 XING.O 0.71 -0.04 -4.70 62740
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.72 -0.21 -1.62 3029893
联电 (UMC.N) 2.02 -0.01 -0.49 472132
日月光 (ASX.N) 4.54 +0.03 +0.67 124939
矽品精密 (SPIL.O) 4.22 +0.02 +0.48 1300139
和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 +0.00 +0.00 55254
友达 (AUO.N) 4.28 +0.00 +0.00 423599
中华电信 (CHT.N) 33.26 -0.13 -0.39 32052
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.38 +0.82 +2.18 4232094
香港
中国移动 (CHL.N) 47.95 +0.01 +0.02 207401
中国联通 (CHU.N) 20.34 +0.04 +0.20 183082
中国电信 (CHA.N) 58.94 -0.24 -0.41 23520
中芯国际 (SMI.N) 2.30 -0.01 -0.43 68399
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 -0.10 -2.77 862
(完)
--整理 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。