〔国际油市〕NYMEX原油期货升逾2%,因市场忧虑伊朗军演或导致供应中断

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月13日电---美国原油期货周二反弹逾2%,为近四周来最大单日涨幅,因市场猜测伊朗举行军演将封锁霍尔木兹海峡,担心会导致供应中断.
早盘触及101美元上方日内高点,交易商并指出其他因素,比如因撞船导致的休斯顿航道关闭、德国景气判断指数乐观及投资者静候美联储会议结果,希望实施货币宽松举措等.
接近尾盘时,一份美联储声明显示其在会议上决定维持货币政策不变.然而,美联储对潜在经济威胁提出警告,投资者将其解读为,为明年实施更多货币宽松举措敞开大门.
在盘後交易中,原油期货维持超过2美元的升幅,此前美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库增加46.2万桶.[ID:nCN1282372]而此前一份路透调查则预计降低200万桶.
API称,馏分油库存增加120万桶,高於此前增加80万桶的预估.汽油库存增加1.2万桶,远低於170万桶的预估增幅.
产能利用率降低1.6个百分点,而预期为维持前一周水平不变.
石油输出国组织(OPEC)石油部长们料将在周三会议上达成一致,12个成员国生产上限为每日3,000万桶,使得过去六个月沙特及其海湾盟国供应大增合法化.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。