〔国际油市〕NYMEX原油期货升逾2%,因市场忧虑伊朗军演或导致供应中断

路透纽约12月13日电---美国原油期货周二反弹逾2%,为近四周来最大单日涨幅,因市场猜测伊朗举行军演将封锁霍尔木兹海峡,担心会导致供应中断.

早盘触及101美元上方日内高点,交易商并指出其他因素,比如因撞船导致的休斯顿航道关闭、德国景气判断指数乐观及投资者静候美联储会议结果,希望实施货币宽松举措等.

接近尾盘时,一份美联储声明显示其在会议上决定维持货币政策不变.然而,美联储对潜在经济威胁提出警告,投资者将其解读为,为明年实施更多货币宽松举措敞开大门.

在盘後交易中,原油期货维持超过2美元的升幅,此前美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库增加46.2万桶.[ID:nCN1282372]而此前一份路透调查则预计降低200万桶.

API称,馏分油库存增加120万桶,高於此前增加80万桶的预估.汽油库存增加1.2万桶,远低於170万桶的预估增幅.

产能利用率降低1.6个百分点,而预期为维持前一周水平不变.