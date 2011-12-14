温家宝将於下周访问缅甸--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月13日电---消息人士周二称，中国总理温家宝下周将访问缅甸，参加湄公河地区国家峰会。
日前美国国务卿希拉里刚刚到访缅甸，缅甸新民选政府承诺进行政治改革，并重新融入全球大家庭。
美国负责缅甸事务的特使Derek Mitchell周二称，美国政府没有试图离间中缅之意。“美国与缅甸的往来没有对中缅关系造成负面影响的意图。缅甸与邻国关系紧张不符合美国的利益。中缅双方是长期友好邻邦。”
消息人士不能确认温家宝是否会对缅甸进行全面的双边访问。
不过温家宝参加泛湄公河地区（Greater Mekong Sub-Region）会议，至少能够和缅甸领导人进行非正式会谈。柬埔寨、老挝、泰国和越南也会参加会议。
外交部发言人刘为民周二在例行记者会上表示，他尚不了解关於温家宝是否会于近期访问缅甸的信息。
缅甸政府网站（www.4thgmssummit.gov.mm）称，各国领导人将於周一和周二在缅甸首都内比都会面，不过该网站没有说明哪些领导人将出席会议。
中国方面的数据显示，去年中缅双边贸易额上升逾50%至44亿美元，中国对缅甸投资达到123亿美元，主要集中於自然资源和能源项目上。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。