〔金砖国家〕12月13日股汇市收盘纵览

路透12月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月13日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.87%,报916.86点.

中国股市:沪综指收挫1.9%,刷新近33个月收盘低位.受欧元区主权债信评级调降威胁打压,隔夜欧美股市联袂走软,亚洲股市今日亦难见起色.本就人气涣散的沪综指受此拖累连续第四日收低,料短线将维持震荡下行格局.沪综指.SSEC收报2,248.590点,跌42.955点,或1.87%,此前收盘低位为2009年3月18日的2,223.725点.上海A股成交额为514亿元人民币,较上日放大逾四成,但仍属相对低位.上海B股指数.SSEB收盘重挫3.44%.[ID:nCN1280816][.SSCN]

香港股市:香港股市连续第四日下挫,受大陆股市低迷的拖累.其中金融股和石油类股跌幅居前,成交量跌至近两周低点.恒生指数.HSI收跌0.69%,报18,447.17,恒生国企指数.HSCE收低1.02%,报9,957.15点.[ID:nCH0090329][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS收跌,但此前连续九个交易日触及交易区间下限的态势暂告终结.欧元区经济体面临评级下调的压力,欧元跌至两个月低点,拖累人民币中间价开在近两周的低位,汇价表现疲软.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水201点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3853元.[ID:nCN1280584][CNY/CN]

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印度股市:结束三日连跌走势,因工业生产数据出现逾两年来首次下跌後,投资者预计印度央行将改变立场以支持经济成长.指标BSE指数.BSESN收高0.83%或132.16点,报16,002.51点,过去三个交易日下跌近6%.[ID:nL3E7ND302][.BO]

印度汇市:印度卢比连续第二天触及纪录低位,因国内外投资者纷纷买入美元以降低对正在降温的印度经济的曝险.股市走坚提供一些安慰,但交易商称,卢比仍料将走低,因欧债危机疑虑加深对印度等新兴市场经济体外资流入放缓的担忧.卢比兑美元INR=D2收低0.7%,报53.22/23,周一收盘报52.84/85.[ID:nL3E7ND2XQ][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,387.130点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.94%,报731.95点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX基本持平,报31.5850卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上升0.13%报41.7350卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市下跌,因欧债危机疑虑萦绕不去.不过巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.51%,报57,638.70点,受14日简单移动均线支撑.BB Investimentos分析师说:"今天只是一个反弹,成交量处於低位,Bovespa指数很可能还会下跌."[ID:nN1E7BC091]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走软,因投资者对欧债危机解决方案缺乏热情.雷亚尔兑美元BRBY下滑0.45%,报1.8513,连续第二日跌穿14日移动均线,并且抹去了稍早涨幅.[ID:nN1E7BC0M8]

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南非股市:收低0.2%,投资者抛售电信公司MTN Group股票和零售类股,因担心近期涨势过度.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.22%,报28,710.99点;综合指数.JALSH下挫0.19%,报32,208.20点.[ID:nL6E7ND5BQ][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元小幅走坚,但维持在近期交投区间内,并且突破关键水准,暗示可能进一步上涨.兰特兑美元ZAR=D3日内在8.19-8.29之间交投,1540GMT时上升0.3%,报8.2450. 在8.18/20水准可能存在一些阻力.8.32提供支撑,若跌破该水准,则可能跌向稍早低点8.46,随後为2011年低位8.61.[ID:nL6E7ND5LC][ZAR/](完)