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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 07:19 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元在11个月低点徘徊,意大利公债标售在即

* 欧元跌破交投区间,触及11个月低位

* 美联储没有意外之举,欧元相关忧虑持续

* 下一个关注点是意大利公债标售

路透悉尼12月14日电---欧元兑美元周三在亚洲盘初在11个月低点徘徊.美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议一如预期,作空操作在此前海外市场主导市场走势.

由於美联储会议已经结束,而且未提及第三轮量化宽松,欧元空头加大卖出力度,并终止了数周来的僵局,把欧元兑美元EUR=最低推至1.30090,这是去年1月中旬以来的低点.

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