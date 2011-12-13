〔东京汇市〕欧元兑美元在11个月低点徘徊,意大利公债标售在即

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元跌破交投区间,触及11个月低位
* 美联储没有意外之举,欧元相关忧虑持续
* 下一个关注点是意大利公债标售
路透悉尼12月14日电---欧元兑美元周三在亚洲盘初在11个月低点徘徊.美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议一如预期,作空操作在此前海外市场主导市场走势.
由於美联储会议已经结束,而且未提及第三轮量化宽松,欧元空头加大卖出力度,并终止了数周来的僵局,把欧元兑美元EUR=最低推至1.30090,这是去年1月中旬以来的低点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。