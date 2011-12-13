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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 07:33 BJT

〔全球金市〕美国期金下跌近2%,因美元大涨

路透12月14日电--美国期金GCcv1下跌1.99%至每盎司1,630美元,延续上一交易日的跌势.此前美元大涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)按兵不动,没有出台新的刺激举措.

2309GMT时,美国期金下跌1.77%至每盎司1,633.7美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

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