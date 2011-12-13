全球外汇市场12月14日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 澳洲12月消费者信心指数.
0430 - 日本10月工业生产修正值.
-- - 希腊总理帕帕季莫斯、财长韦尼泽洛斯、欧盟工作小组主管Horst Reichenbach和国际货币基金组织(IMF)工作小组主管Poul Thomsen在美国-希腊商会组织的经济研讨会上讲话.
0815 - 瑞士11月综合生产者物价指数(PPI).
0930 - 英国11月请领失业金人数.
1000 - 瑞士12月ZEW投资者信心指数.
1000 - 欧元区10月工业生产.
1200 - 美国12月9日当周抵押贷款指数.
1300 - 挪威央行利率决定.
1300 - IMF首席经济学家布兰查德在纽约参加研讨会.
1330 - 美国11月进出口物价.
1330 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.
1345 - 挪威央行新闻发布会.
1400 - 欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼讲话.
1400 - 美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯在华盛顿参加Aspen Institute主办的研讨会.
1440 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德参加Aspen Institute主办的研讨会.
1745 - 世界银行行长佐利克在美国政府发起的南苏丹国际援助会议上发表主题演讲.
2350 - 日本第四季短观大型制造业景气判断指数.
2350 - 日本一周资本流动数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 王兴亚
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--台湾....[TW/DIARYCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。