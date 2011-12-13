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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 07:25 BJT

全球外汇市场12月14日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 澳洲12月消费者信心指数.

0430 - 日本10月工业生产修正值.

-- - 希腊总理帕帕季莫斯、财长韦尼泽洛斯、欧盟工作小组主管Horst Reichenbach和国际货币基金组织(IMF)工作小组主管Poul Thomsen在美国-希腊商会组织的经济研讨会上讲话.

0815 - 瑞士11月综合生产者物价指数(PPI).

0930 - 英国11月请领失业金人数.

1000 - 瑞士12月ZEW投资者信心指数.

1000 - 欧元区10月工业生产.

1200 - 美国12月9日当周抵押贷款指数.

1300 - 挪威央行利率决定.

1300 - IMF首席经济学家布兰查德在纽约参加研讨会.

1330 - 美国11月进出口物价.

1330 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.

1345 - 挪威央行新闻发布会.

1400 - 欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼讲话.

1400 - 美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯在华盛顿参加Aspen Institute主办的研讨会.

1440 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德参加Aspen Institute主办的研讨会.

1745 - 世界银行行长佐利克在美国政府发起的南苏丹国际援助会议上发表主题演讲.

2350 - 日本第四季短观大型制造业景气判断指数.

2350 - 日本一周资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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